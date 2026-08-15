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В Пыталово ищут мужчину, который не выходит на связь с родственниками из Петербурга

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Пыталовские полицейские устанавливают местонахождение Егора Василевского Егора Вячеславовича 17 июня 1986 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Мужчина на протяжении двух недель не выходит на связь с родственниками из Санкт-Петербурга.

В этой связи всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Егора Василевского, просят обратиться по адресу: 181410, Псковская область, Пыталово, улица Белорусская, 16 «А» (Отделение МВД России «Пыталовское» тел./факс дежурной части 8-81147-2-15-02 или 2-12-02 (уголовный розыск).

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