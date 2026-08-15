Россияне вошли в число мировых лидеров по потреблению игристых вин

Россия среди чемпионов в мире по потреблению игристых вин, в среднем взрослый россиянин выпивает три бутылки этого напитка в год, заявил председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев.
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«По потреблению игристых вин мы одни из чемпионов в мире. Стоим на втором месте по общему количеству», - сказал Виталий Меркушев.
По словам специалиста, россияне потребляют примерно 250-270 миллионов литров игристого в год. «То есть каждый взрослый человек выпивает его у нас в среднем по три бутылки», - подчеркнул он в беседе с РИА Новости.