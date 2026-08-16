Не только отдых, но и разговор о главном: в печорском лагере «Стремительный» избирком провел встречу с детьми

Представители Избирательной комиссии Псковской области побывали в гостях у ребят из детского оздоровительного лагеря «Стремительный» Печорского муниципального округа. Как отметили представители, это была встреча не ради отдыха, а ради живого диалога с теми, от кого во многом зависит будущее региона.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

Вместе с ребятами из лагеря посмотрели результаты социологического исследования среди школьников и обсудили ценности и самореализацию: что сегодня действительно важно молодому поколению, планы на жизнь: куда ребята хотят поступать после школы и с чем связывают своё будущее, а также гражданскую позицию: стали бы они участвовать в выборах, если бы лично получили приглашение от современников или даже исторических личностей. Представители избиркома отметили, что среди названных ребятами имён оказалось немало интересных вариантов. Отдельно поговорили о том, откуда школьники узнают о выборах. На первом месте — социальные сети, затем интернет, родители и региональные газеты.

Также ребята смогли сами попробовать запечатывать бюллетени в сейф-пакеты, вскрывать сейф-пакет «без видимых причин», работать с пломбами для стационарных и переносных ящиков для голосования.

Кроме того, на площадке лагеря «Стремительного» провели важную фокус-группу и презентовали ребятам макет приглашения для впервые голосующих избирателей. «Наша цель — понять, какой формат коммуникации будет им действительно близок и понятен. И обратная связь превзошла ожидания! Мы получили не просто комментарии, а честную критику, свежие идеи и конкретные предложения. Именно такой открытый диалог помогает делать проекты для молодёжи действительно полезными», — прокомментировали в Избирательной комиссии.

В завершение встречи Молодёжная Избирательная комиссия региона провела для всех интерактивную игру «Избирательный "Крокодил"». С помощью жестов участники объясняли слова, связанные с избирательной системой. «Получилось весело, активно и познавательно! Спасибо ребятам за множество вопросов, смелых идей и предложений. Самых активных участников мы наградили памятными сувенирами от Избирательной комиссии области. И отдельная благодарность руководству лагеря «Стремительный» за приглашение! Надеемся на дальнейшее сотрудничество», — заключили представители избиркома.