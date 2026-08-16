Российские регионы получат более 56 миллионов вакцин от гриппа

Более 56 миллионов доз вакцин для профилактики гриппа поставят в российские регионы, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

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«Начало поставок в регионы запланировано на конец августа», — рассказал Алексей Кузнецов.

Производство препаратов стартовало в марте, после объявления рекомендаций ВОЗ по штаммовому составу, добавил Алексей Кузнецов.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рекомендовал привиться от гриппа в сентябре или октябре, чтобы перед стартом эпидемического сезона организм успел сформировать защитный иммунитет, пишет «РИА Новости».