В Госдуме назвали максимальную стоимость подарка педагогу к 1 сентября

Стоимость подарка педагогу к 1 сентября не должна превышать 3 тыс. рублей согласно требованиям Гражданского кодекса (ГК) РФ. Об этом 16 августа сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Парламентарий подчеркнул, что данная норма защищает как родителей, так и учителей. По его словам, ограничение установлено ст. 575 ГК РФ. Если стоимость презента выше указанной суммы, он перестает считаться «обычным» и может стать поводом для разбирательств.

«Каждый год перед 1 сентября родители ломают голову: что подарить учителю? И главное, сколько можно потратить, чтобы не нарушить закон? Отвечаю: 3 тыс. рублей. Это не мое мнение, это ст. 575 Гражданского кодекса. Если подарок дороже, то он уже не «обычный», а рискованный. И за него могут спросить и с дарителя, и с педагога», — пояснил Свищев в беседе с «РИА Новости».

Депутат уточнил, что подпункт 2 п. 1 ст. 575 ГК РФ прямо запрещает работникам образовательных организаций принимать подарки дороже 3 тыс. рублей. Правило распространяется как на индивидуальные презенты, так и на подношения от всего класса. При этом, если родители решают вручить несколько разных подарков, ограничение действует на каждый из них в отдельности.

«3 тыс. — не прихоть чиновников, а мера защиты самого учителя. Чтобы никто не мог обвинить его в получении взятки за хорошие оценки или особое отношение. И это работает. Суды и проверки — вещь серьезная», — добавил парламентарий.