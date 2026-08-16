Беспилотный транспорт в тестовом режиме запустят еще в пяти-шести регионах

Беспилотный транспорт в экспериментальном режиме появится еще в пяти-шести регионах России. Об этом 16 августа заявил министр транспорта Андрей Никитин.

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«Еще на пять-шесть субъектов мы попробуем это сделать и там наработаем достаточную базу», — сказал министр в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

В Москве и Санкт-Петербурге уже тестируются беспилотные трамваи и составы метро. По словам Никитина, расширение географии эксперимента позволит наработать базу для последующего внедрения по всей стране.