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В ОП рассказали о возможном увеличении ряда выплат при повышении МРОТ

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Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2027 году может привести к увеличению ряда выплат, включая отпускные, командировочные и социальные пособия. Об этом 16 августа сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Точный размер МРОТ на 2027 год утвердят в конце 2026 года. Согласно предварительным оценкам, показатель может составить от 29 до 31 тыс. рублей.

«На что влияет повышение МРОТ: отпускные и командировочные, пособия по временной нетрудоспособности — больничные, пособия по беременности и родам», — приводит «РИА Новости» слова Машарова.

Он пояснил, что отпускные и командировочные вырастут, если средний дневной заработок сотрудника за расчетный период оказался ниже установленного минимума. Индексация также отразится на больничных листах тех работников, у которых в расчетном периоде не было заработка, его уровень оказался ниже МРОТ или страховой стаж составил менее шести месяцев.

Кроме того, увеличение показателя затронет пособия по беременности и родам, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Это произойдет в тех случаях, когда суммы рассчитываются исходя из минимального уровня заработка.

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