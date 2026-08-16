В ОП рассказали о возможном увеличении ряда выплат при повышении МРОТ

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2027 году может привести к увеличению ряда выплат, включая отпускные, командировочные и социальные пособия. Об этом 16 августа сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Точный размер МРОТ на 2027 год утвердят в конце 2026 года. Согласно предварительным оценкам, показатель может составить от 29 до 31 тыс. рублей.

«На что влияет повышение МРОТ: отпускные и командировочные, пособия по временной нетрудоспособности — больничные, пособия по беременности и родам», — приводит «РИА Новости» слова Машарова.

Он пояснил, что отпускные и командировочные вырастут, если средний дневной заработок сотрудника за расчетный период оказался ниже установленного минимума. Индексация также отразится на больничных листах тех работников, у которых в расчетном периоде не было заработка, его уровень оказался ниже МРОТ или страховой стаж составил менее шести месяцев.

Кроме того, увеличение показателя затронет пособия по беременности и родам, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Это произойдет в тех случаях, когда суммы рассчитываются исходя из минимального уровня заработка.