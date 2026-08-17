Кардиолог назвал идеальное артериальное давление

Идеальным показателем артериального давления считаются значения 120 на 80, сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Чазова, академик РАН Сергей Бойцов.

«Это (идеальное давление - ред.) - цифры 120 на 80 миллиметров ртутного столба. Цифры в диапазоне по систолическому, то есть «верхнему» артериальному давлению от 120 до 140 допустимы, но это зона контроля и внимания», - сказал Бойцов, отвечая на вопрос о лучших показателях давления для человека.

Кардиолог Минздрава отметил, что у молодых женщин бывают низкие показатели давления, но в этом нет ничего страшного. «Бывает меньше 120, 110, 100, даже 90 – это, действительно, не очень хорошо переносится, но ничего опасного в этом нет», - добавил Бойцов.

Однако, по его словам, пожилым людям при низких показателях давления необходимо обратиться к врачу. Причиной таких значений может быть неправильный прием препаратов или плохая работа сердца, пишет РИА Новости.