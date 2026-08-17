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Кардиолог назвал идеальное артериальное давление

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Идеальным показателем артериального давления считаются значения 120 на 80, сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Чазова, академик РАН Сергей Бойцов.

«Это (идеальное давление - ред.) - цифры 120 на 80 миллиметров ртутного столба. Цифры в диапазоне по систолическому, то есть «верхнему» артериальному давлению от 120 до 140 допустимы, но это зона контроля и внимания», - сказал Бойцов, отвечая на вопрос о лучших показателях давления для человека.

Кардиолог Минздрава отметил, что у молодых женщин бывают низкие показатели давления, но в этом нет ничего страшного. «Бывает меньше 120, 110, 100, даже 90 – это, действительно, не очень хорошо переносится, но ничего опасного в этом нет», - добавил Бойцов.

Однако, по его словам, пожилым людям при низких показателях давления необходимо обратиться к врачу. Причиной таких значений может быть неправильный прием препаратов или плохая работа сердца, пишет РИА Новости.

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