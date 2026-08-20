Владыка Варнава благословил праздничный перезвон великолукских храмов в честь юбилея южной столицы Псковской области

Храмы Великих Лук колокольным звоном поздравят город с юбилеем в субботу, 22 августа, в полдень, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: Великолукская епархия

Праздник «Великолукский благовест» на площади Вознесения завершится колокольным звоном не только Свято-Вознесенского кафедрального собора, но и всех остальных храмов города. По благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы в действующих храмах Великих Лук после литургии совершат молебны «Во славу города», а в 12:00 храм Казанской Иконы Богородицы, храм преподобного Мартирия Зеленецкого, храм святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, домовый храм святителя и чудотворца Николая Мирликийского в Великолукском епархиальном управлении и Свято-Вознесенский кафедральный собор поздравят город колокольным звоном.

Как отметили в администрации, данное мероприятие позволит всем верующим, которые придут помолиться в городские храмы, стать сопричастными городскому празднику.

Основные юбилейные торжества пройдут в центре города Великие Луки 22 августа. В 8:00 владыка Варнава совершит божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе.

Затем в 11:00 часов у стен собора на площади Вознесения руководство города традиционно откроет юбилейные торжества в рамках праздника «Великолукский благовест».

После общегородского колокольного звона в полдень, представители власти, духовенство, общественники и горожане возложат цветы к стеле «Великие Луки – город Воинской Славы» на площади Юбилейная.

Мероприятия дня запланированы на различных площадках города и завершатся ночным свечением тепловых аэростатов.