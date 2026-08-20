В Спасовщине Псковского округа отметили День деревни

День деревни отметили жители Спасовщины территориального отдела «Середка». Об этом сообщил депутат Собрания округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий Андрей Ключко на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Андрей Ключко / «ВКонтакте»

До начала концертной программы вместе с главой Псковского округа Натальей Федоровой, председателем муниципального Собрания Валерией Фоминой, сотрудниками теротдела Андрей Ключко пообщался с активистами местного ТОС «Лесной», который возглавляет Людмила Фурман.

«Людмилу Викторовну в Спасовщине хорошо знают, она фельдшер местного ФАПа, активный, добросердечный человек. Односельчане доверили ей председательство в ТОСе и не пожалели: на сегодняшний день активисты привлекли на территорию 900 тысяч рублей и реализовали несколько проектов. Волейбольное поле, созданное активистами, летом практически не пустует, это любимое место молодежи, а в этом сезоне его оборудовали футбольными воротами. Не забывают жители и про планы на будущее: активисты уже начали готовить территорию под будущую детскую площадку – малышей в деревне много. Также в этом сезоне благодаря ТОСу и привлеченным средствам спилили аварийные деревья на местном кладбище – еще один важный вопрос решен», - пишет Андрей Ключко.

В ходе общения депутат обратил внимание, что местная грунтовая дорога содержится практически в идеальном состоянии – ехать одно удовольствие. По его словам, жители согласились – проблем с ее обслуживанием в этом сезоне нет никаких, попросили взять на контроль вопрос подсыпки разворотного круга автобусов.