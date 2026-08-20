 
Общество

В Спасовщине Псковского округа отметили День деревни

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День деревни отметили жители Спасовщины территориального отдела «Середка». Об этом сообщил депутат Собрания округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий Андрей Ключко на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Андрей Ключко / «ВКонтакте»

До начала концертной программы вместе с главой Псковского округа Натальей Федоровой, председателем муниципального Собрания Валерией Фоминой, сотрудниками теротдела Андрей Ключко пообщался с активистами местного ТОС «Лесной», который возглавляет Людмила Фурман.

«Людмилу Викторовну в Спасовщине хорошо знают, она фельдшер местного ФАПа, активный, добросердечный человек. Односельчане доверили ей председательство в ТОСе и не пожалели: на сегодняшний день активисты привлекли на территорию 900 тысяч рублей и реализовали несколько проектов. Волейбольное поле, созданное активистами, летом практически не пустует, это любимое место молодежи, а в этом сезоне его оборудовали футбольными воротами. Не забывают жители и про планы на будущее: активисты уже начали готовить территорию под будущую детскую площадку – малышей в деревне много. Также в этом сезоне благодаря ТОСу и привлеченным средствам спилили аварийные деревья на местном кладбище – еще один важный вопрос решен», - пишет Андрей Ключко.
 

В ходе общения депутат обратил внимание, что местная грунтовая дорога содержится практически в идеальном состоянии – ехать одно удовольствие. По его словам, жители согласились – проблем с ее обслуживанием в этом сезоне нет никаких, попросили взять на контроль вопрос подсыпки разворотного круга автобусов.

«С главой Натальей Федоровой переговорили – вопрос закроем в ближайшее время. С еще одной просьбой от лица односельчан обратилась председатель ТОСа Людмила Фурман: дорога стала настолько хорошей, что жители просят поставить знаки ограничения скорости. Этот вопрос будет рассмотрен на комиссии по БДД. В ходе концертной программы вместе с коллегами поприветствовали жителей деревни и поздравили с праздником. Активные селяне поощрены благодарственными письмами администрации и Собрания депутатов», - заключил Андрей Ключко.
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Пресс-портреты

Ключко Андрей Васильевич

Ключко Андрей Васильевич

Депутат Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин»

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