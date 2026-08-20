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Новый ГОСТ на электросамокаты начнет действовать в России в 2027 году

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Новый ГОСТ на средства индивидуальной мобильности, к которым относятся и электросамокаты, и гироскутеры, разработали России, он вступит в силу 1 октября следующего года, следует из документа Росстандарта.

Стандарт обновит требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации для средств индивидуальной мобильности. Это позволит сделать такой транспорт более безопасным и снизить риски ущерба, пишет РИА Новости.

При этом в России уже действует стандарт от 2022 года для средств индивидуальной мобильность. Он определят требования к безопасности, классификацию такого транспорта, вводит ограничения по скорости и так далее.

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