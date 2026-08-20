«Вместе нам все по плечу» — Наталья Федорова о взаимодействии с депутатами

Взаимодействие с депутатами помогает лучше контролировать проведение различного вида работ, рассказала глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гостья студии поделилась, что депутаты понимают, каким образом распределяются средства и что закладывается в бюджет. «Они постоянно интересуются, как идут работы на этом или ином объекте. Поэтому мы договорились о закреплении территории или объекта за определенным депутатом. Это относительно, но все-таки есть, и депутаты сами контролируют выполнения работ: где-то вместе со мной на выездах, где-то сами работают», — прокомментировала глава Псковского округа.

Наталья Федорова также отметила, что участие депутатов — очень хорошая помощь. Они берут на себя системный контроль за выполнением работ, постоянно находятся на связи с подрядчиками, занимаются разъяснениями принципиальных моментов.

Глава округа привела пример: она часто обсуждает тему воинских захоронений с депутатом Собрания Псковского муниципального округа первого созыва, участником СВО, ветераном боевых действий, сотрудником регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» Андреем Ключко. «Это наша тема, мы держим ее на контроле. Она ему близка, потому что человек занимается военно-патриотическим воспитанием», — пояснила Наталья Федорова.

В продолжение данной темы гостья студии отметила, что у каждого свои приоритеты, например, депутат по одномандатному избирательному округу №6 от партии «Единая Россия» Александр Иванов контролирует работы по благоустройству в деревне Родина, а также соседний объект.