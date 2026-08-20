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«Вместе нам все по плечу» — Наталья Федорова о взаимодействии с депутатами

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Взаимодействие с депутатами помогает лучше контролировать проведение различного вида работ, рассказала глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гостья студии поделилась, что депутаты понимают, каким образом распределяются средства и что закладывается в бюджет. «Они постоянно интересуются, как идут работы на этом или ином объекте. Поэтому мы договорились о закреплении территории или объекта за определенным депутатом. Это относительно, но все-таки есть, и депутаты сами контролируют выполнения работ: где-то вместе со мной на выездах, где-то сами работают», — прокомментировала глава Псковского округа.

Наталья Федорова также отметила, что участие депутатов — очень хорошая помощь. Они берут на себя системный контроль за выполнением работ, постоянно находятся на связи с подрядчиками, занимаются разъяснениями принципиальных моментов.

Глава округа привела пример: она часто обсуждает тему воинских захоронений с депутатом Собрания Псковского муниципального округа первого созыва, участником СВО, ветераном боевых действий, сотрудником регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» Андреем Ключко. «Это наша тема, мы держим ее на контроле. Она ему близка, потому что человек занимается военно-патриотическим воспитанием», — пояснила Наталья Федорова.

В продолжение данной темы гостья студии отметила, что у каждого свои приоритеты, например, депутат по одномандатному избирательному округу №6 от партии «Единая Россия» Александр Иванов контролирует работы по благоустройству в деревне Родина, а также соседний объект.

«Это было его желание и предложение. Я считаю, что так и должно быть. Вместе — мы сила, и нам все по плечу», — заключила Наталья Федорова.
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Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Ключко Андрей Васильевич

Ключко Андрей Васильевич

Депутат Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин»

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