 
Общество

Выезд в округ Григория Стороненкова: ремонт дорожек и план на открытие кабинета педиатра

0

Контрольный выезд в округ №12 депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова состоялся 19 августа. В ходе осмотра территорий был принят ряд решений по улучшению качества жизни горожан. Например, около школы №3 запланирован ремонт пешеходных дорожек, а также жителей микрорайона ждет долгожданное появление кабинета педиатра. Также в очередной раз были отмечены достижения территориальных общественных самоуправлений, которых в округе более 20. Подробнее о результатах выезда - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Лужи на дорожке

Первой точкой контрольного выезда стала пешеходная дорожка у домов «Альфа», «Бета», «Гамма». Местные жители пожаловались, что часть дорожки от светофора на улице Чудской до школы №3 в районе магазина «Деревня Соловьи» отсутствует, а другая часть существующей пешеходной дорожки затопляется во время дождей и в период таяния снега. 

Глава города Пскова Борис Елкин пояснил, что дорожки предусмотрены в проекте дальнейшей застройки территории. 

«Здесь планируется постройка еще одного дома, мы смотрели проект, там как раз в планах делать пешеходную зону. Земля здесь частная, поэтому пока что делать что-то не совсем логично», - высказал свою позицию глава города.

«А что делать с лужами? Не ходить же людям по ним. Может, хотя бы асфальт приподнимем?» - предложил Григорий Стороненков.

 

Борис Елкин предположил, что подъем асфальта особо не изменит ситуацию со стоячей водой: «Даже если мы поднимем его, воде все равно не куда будет уходить. Нужно подумать над водоотведением. Возможно, вырыть канаву рядом с дорожкой поглубже или положить трубу».

Депутат поддержал имею прокладки трубы. 

Пешеходная зона у школы №3

Далее собравшиеся перешли к территории школы №3. Здесь внимание депутата и главы города было обращено также на дорожку, по которой дети ходят в учебное заведение. 

Дорожка находится в удручающем состоянии. 

«Есть ли у нас в запасах плитка?» - спросил Борис Елкин.

«Есть», - ответил его заместить Алексей Саенко. 

«Тогда надо не в асфальт закатывать, а плитку уложить. И еще надо сдвинуть ее подальше от кустов шиповника», - сказал глава города.

После осмотра территории около школы участники контрольного выезда прошли чуть дальше, к незастроенному участку поля между домом №17 на улице Технической и школой №3 с зоны многоэтажной застройки на рекреационную площадку, где хотят устроить общественное пространство. 

Жители предложили множество идей Григорию Стороненкову и Борису Елкину, среди них были: скейт-парк, сквер и даже Дом культуры. 

Депутат и глава предложили горожанам подумать над проектом и тем, чтобы им точно хотелось видеть на месте этого участка. 

Активные ТОСовцы 

Следующей остановкой выезда стало благоустройство территорий в рамках проектов ТОС «VIP-персоны», «Тиконд-ретро» и «Наш дом», «Возрождение». В каждом из этих ТОСов есть активные жители домов, которые делают свои дворы лучше с каждым годом. 

 

Благодаря ТОСовцам в округе появились детские площадки с резиновым покрытием, воркаут-зоны. В планах - дорожки и продолжение улучшения своих территорий. 

«Мы посмотрели часть наших ТОСов, увидели, как идет благоустройство, выслушали их пожелания и дальнейшие планы», - отметил Григорий Стороненков.

Всего в округе более 20 ТОСов, часть из них находится в стадии подачи заявлений. «Когда ты видишь, как у соседей все получилось, ты и сам тоже хочешь что-то сделать», - поделился наблюдениями депутат.

Кабинет педиатра

«У нас есть наболевший вопрос, он тянется уже более 12 лет, - сказал Григорий Стороненков, - это кабинет врача-педиатра». Местные жители жалуются, что добраться до ближайшего врача с несколькими детьми проблематично, и среди всего прочего главным желанием для них остается возможность сходить к педиатру рядом с домом. 

«А вы думали, где его лучше расположить?» - спросил принимающий участие в выезде главный врач Детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев. 

Жители ответили, что несколько лет назад им сказали о необходимости помещения в 600 квадратных метров, но таких помещений в округе нет и не было. 

«Да это уже целая поликлиника, столько метров точно не надо», - ответил Борис Елкин. 

«Я поставлю данный вопрос на контроль. Подумаем, где можно расположить кабинет, и найдем врача, который будет принимать детишек», - пообещал Евгений Васильев. 

Подводя итоги контрольного выезда, можно отметить, что многолетнюю проблему с отсутствием педиатра рядом с домом удалось сдвинуть с мертвой точки. Инициативность активных ТОСовцев становится отличным примером для остальных, а идеи по созданию сквера у школы №3 теперь требуют лишь грамотного оформления в проект. Теперь задача администрации и депутатов — помочь с инфраструктурой: отвести воду от пешеходных дорожек, уложить плитку у школы и помочь жителям определиться с будущим пустующего участка.

Александра Мошина

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Стороненков Григорий Иванович

Стороненков Григорий Иванович

​​​​​​​Депутат Псковской городской Думы по округу №12

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Васильев Евгений Сергеевич

Васильев Евгений Сергеевич

Депутат Псковской городской Думы по округу №6, главный врач Детской областной клинической больницы

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026