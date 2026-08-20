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Музей Победы пригласил псковичей на онлайн-программу к 85-летию ввода советских войск в Иран

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Музей Победы пригласил жителей Псковской области на онлайн-программу, посвященную 85-летию начала операции «Согласие» в ходе Второй мировой войны. Она будет доступна для просмотра 25 августа на сайте культурной площадки, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Изображения: Музей Победы

Желающие смогут познакомиться с тематической выставкой «Иранский форпост», которая рассказывает о вводе советско-британских войск в Иран для пресечения немецкого влияния на его территории. 

«После начала Великой Отечественной войны активизировавшиеся в Иране действия представителей германских торгово-промышленных кругов и немецкой агентуры создавали угрозу для СССР и владений Великобритании на Ближнем Востоке и в Азии. 25 августа 1941 года началась совместная англо-советская операция «Согласие» по вводу войск СССР и Великобритании на территорию Ирана для устранения немецкого влияния в этом регионе. Это была первая совместная военная акция стран-союзников в войне с Германией. В январе 1942 года был заключён Англо-советско-иранский договор. Иран стал важным форпостом союзников на данном направлении. Эта операция обеспечила условия для проведения в Тегеране первой встречи Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля в 1943 году. Иранский коридор стал единственным всепогодным маршрутом для снабжения советских войск по программе ленд-лиза», — рассказали в Музее Победы.

 

Электронная экспозиция, подготовленная на основе материалов из фондов Музея Победы, расскажет о советско-британских дипломатических отношения в годы войны, предпосылках проведения операции «Согласие» — политической обстановке и настроениях в правительстве Ирана перед началом Второй мировой. Виртуальные посетители подробно познакомятся с ходом советско-британской акции: узнают о советской агитации, ходе операции, встрече союзников в Мехарабе и подписании трехстороннего договора. Материалы выставки расскажут о перебросках грузов и перегонке самолетов, о советских летчиках-героях, принимавших участие в операции. В выставку вошли десятки оцифрованных материалов из собрания музея на Поклонной горе — архивные фотографии, документы и карты, воспоминания участников, а также плакаты и зарисовки художников-фронтовиков.

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