День офицера России и ежевики отмечают сегодня в России

День офицера России, Международный день памяти и поминовения жертв терроризма и несколько необычных праздников, например, День ежевики, отмечают сегодня в России.

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День офицера России — «молодой» праздник, который появился в России более 10 лет назад по инициативе общественной организации «Офицеры России». Дату не случайно приурочили именно к 21 августа: в этот день в 1943 году были созданы первые суворовские училища. В таких учебных заведениях мальчикам не только давали общее среднее образование, но и готовили их к военной службе и поступлению в военные вузы.

Несмотря на неофициальный статус, праздник быстро получил признание действующих и отставных офицеров силовых структур. В этот день поздравления принимают офицеры Вооруженных сил РФ, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, ФСИН и других силовых ведомств. Также в этот день чествуют ветеранов. По праву называют праздник своим и курсанты военных вузов.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма появился в 2017 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Цель даты — поддержать семьи погибших и напомнить о том, что терроризм в любой форме ужасен и не имеет никаких оправданий. В этот день по всему миру вспоминают жертв бесчеловечных событий, проводят памятные фотовыставки и мероприятия по укреплению международного сотрудничества.

В России — своя хроника печальных событий. Среди крупнейших актов терроризма — захват больницы в Буденновске, трагедия на мюзикле «Норд-Ост», теракт в Беслане и расстрел заложников в подмосковном «Крокус Сити Холле».

День ежевики завершает сезон одной из самых вкусных и полезных ягод. Сегодня — самое время есть ее досыта, варить джемы, варенье и печь пироги с начинками.

День заботы о себе в интернете — полезный праздник призывает беречь психику и тщательно фильтровать информацию в интернете. Если информационный поток начал вызывать раздражение, можно просто отключить его сегодня.

В День ораторского искусства поздравления принимают ораторы, политики, блогеры, лекторы, тамады, а также все, кто умеет красиво и хорошо говорить. Также этот день — хороший повод прокачать свое красноречие, пишет «Газета.ru».