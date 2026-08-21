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День яблоневого сада отметили в правительстве Псковской области в честь первого урожая

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Три года назад во внутреннем дворе здания правительства Псковской области высадили 15 яблонь разных сортов. В этом году они впервые порадовали щедрым урожаем – было собрано 20 килограммов спелых яблок. Это событие стало поводом для нового корпоративного праздника – Дня яблоневого сада, который символично совпал с христианским праздником Преображения Господня и Яблочным Спасом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Законодательного Собрания региона.

Фото здесь и далее: Законодательное Собрание Псковской области

«Искренние слова благодарности вам за неравнодушный подход. Я знаю, какая у вас загрузка, при этом вы создаёте дружественную, семейную атмосферу на работе. Стало доброй традицией собираться перед Новым годом, оформлять выставки к праздникам в нашем холле. Надеюсь, сегодняшнее мероприятие тоже станет традицией», – отметил губернатор Михаил Ведерников, поблагодарив команду управления делами за активность и креативный подход.

Председатель Законодательного Собрания Александр Котов поддержал инициативу: «Необычная, оригинальная и полезная идея. Небольшой яблоневый сад не только украшает старинное здание, но и приносит практическую пользу, ведь яблоко – замечательный и полезный продукт. Уверен, что праздник приживётся».

Центральным событием мероприятия стал конкурс «Достижения яблочного искусства». В нём приняли участие восемь команд аппарата правительства и органов исполнительной власти. Перед участниками стояла задача создать оригинальную композицию из яблок и эффектно её презентовать. Оценивало работы жюри под председательством вице-губернатора Ольги Тимофеевой, в состав которого также вошли заместитель губернатора Нинель Салагаева и руководитель управления делами Ксения Александрова.

 

Победителем творческого состязания стала команда министерства природных ресурсов и экологии Псковской области. «Замечательно, вы такие креативные!» – отметила Ольга Тимофеева, вручая дипломы и подарки, и поблагодарила губернатора за ещё одну объединяющую коллектив традицию.

Завершился праздник общей трапезой. Для гостей и сотрудников было приготовлено 45 кг шарлотки, 45 литров яблочного компота и восемь кг варенья из яблок.

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