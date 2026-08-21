Пограничники с начала года задержали на Псковско-Чудском водоеме 68 нарушителей

Пограничники управления ФСБ России по Псковской области задержали в текущем году 68 граждан за нарушение пограничного режима и режима государственной границы РФ в акватории Псковско-Чудского водоема, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления. В ведомстве отметили рост числа таких правонарушений в российской части вод пограничных озер и напомнили жителям и гостям региона о необходимости строго соблюдать правила пребывания на воде.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Правила утвердил приказ ФСБ России от 7 августа 2017 года №454. Согласно документу, собственники обязаны ставить на учет в пограничном органе российские маломерные суда, подводные средства движения, аппараты и водолазные дыхательные аппараты, которые они используют в российской части вод Псковского, Теплого и Чудского озер. Владельцы ставят указанные суда на учет до начала эксплуатации посредством уведомления. Они направляют уведомление по почте, факсимильной связи или через личное обращение в отделение в Гдове.

При личном обращении гражданин предъявляет документы, удостоверяющие личность, и документы на судно. При подаче уведомления по почте или факсу заявитель направляет копии этих бумаг.

В целях соблюдения правил пограничного режима и мер безопасности лицо, управляющее судном, уведомляет отделение в Гдове по телефонной или радиосвязи не позднее чем за 2 часа до выхода из пункта базирования. Управляющий сообщает место и время выхода, регистрационный номер и название судна, свое имя, район плавания, количество человек на борту и предполагаемое время возвращения.

Граждане пребывают в российской части вод акватории Псковско-Чудского водоема только в светлое время суток (с восхода до захода солнца). Заинтересованные лица получают подробную информацию о порядке постановки судов на учет, уведомлении о выходе и ведении деятельности в акватории пограничных озер, если обращаются в отделение в Гдове по телефонам: 8 (8113) 13-31-30, 8 (8113) 12-30-72, 8 (8113) 12-32-53. Заявители также направляют уведомления на факс: 8 (8113) 12-13-31 или по почтовому адресу: Гдов, улица Ленинградская, дом 9, индекс 181600.