Росприроднадзор выявил сброс сточных вод с белой примесью в реку Шелонь в Порховском округе

После жалоб на мор рыбы и неприятный запах акваторию реки Шелонь обследовали представители Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве в ответ на запрос, по факту выезда были установлены возможные нарушения со стороны «Водоканала» Порховского муниципального округа.

Ранее глава Порховского округа Юрий Семенов отреагировал на жалобы местных жителей об обмелении и загрязнении реки Шелонь, а также о массовой гибели рыбы в водоеме. Глава муниципалитета сообщал, что проблема взята в работу, вызваны специалисты.

Как сообщили в управлении Росприроднадзора по итогам выезда на водоем, река Шелонь сильно обмелела. Помимо этого, установлено, что «Водоканал» Порховского округа осуществляет сброс сточных вод с примесью белого цвета, из-за чего вода в реке от места спуска и далее вниз по течению загрязненного мутного цвета, а на поверхности встречается мертвая рыба. Выше выпуска признаков загрязнений реки Шелонь не установлено.

«Данное обстоятельство указывает на возможное наличие нарушений Порховским МП «Водоканал» требований ч. 6 ст. 56 и п. 1 ч. 6 ст. 60 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, запрещающих сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты», — прокомментировали сотрудники Росприроднадзора.

Вчера, 20 августа, управление совместно со специалистами филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений провело повторное выездное обследование участка акватории реки Шелонь с отбором проб сточной и природной воды.

«В настоящий момент проводится исследование отобранных проб на установление превышений концентраций загрязняющих веществ по ряду показателей. В случае выявления превышений концентраций загрязняющих веществ управлением в отношении Порховского МП "Водоканал" будут приняты соответствующие меры реагирования с последующим исчислением размера вреда, причиненного водному объекту», — отметили сотрудники ведомства.

Кроме того, «Водоканалу» Порховского округа направлено предостережение о недопустимости нарушений водного законодательства, которое зарегистрировано в Едином реестре контрольно-надзорных мероприятий за №98260023734522690000.