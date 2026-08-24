«Беседка»: Скорая медицинская помощь в вопросах и ответах

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Наш эфир проходит при содействии правительства региона в рамках цикла программ про поддержку системы здравоохранения Псковской области.

Сегодня поговорим о работе скорой помощи на территории нашего региона: об успехах, проблемах, специфике работы и дальнейших перспективах. Сколько вызовов ежедневно принимает служба по Пскову и области? С какими проблемами в основном вызывают скорую? Как распределяется нагрузка в ситуациях, когда «висит» много неотработанных вызовов? Часто ли работникам скорой приходится отрабатывать ложные вызовы? Насколько эффективно выстроено взаимодействие станции с другими звеньями системы здравоохранения? Что удерживает людей в профессии, несмотря на высокие нагрузки?

Об этом и многом другом ведущая Татьяна Иванова поговорит с главным врачом Псковской станции скорой медицинской помощи Денисом Сачковым.