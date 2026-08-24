 
Общество

«Беседка»: Скорая медицинская помощь в вопросах и ответах

0

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Наш эфир проходит при содействии правительства региона в рамках цикла программ про поддержку системы здравоохранения Псковской области. 

Сегодня поговорим о работе скорой помощи на территории нашего региона: об успехах, проблемах, специфике работы и дальнейших перспективах. Сколько вызовов ежедневно принимает служба по Пскову и области? С какими проблемами в основном вызывают скорую? Как распределяется нагрузка в ситуациях, когда «висит» много неотработанных вызовов? Часто ли работникам скорой приходится отрабатывать ложные вызовы? Насколько эффективно выстроено взаимодействие станции с другими звеньями системы здравоохранения? Что удерживает людей в профессии, несмотря на высокие нагрузки? 

Об этом и многом другом ведущая Татьяна Иванова поговорит с главным врачом Псковской станции скорой медицинской помощи Денисом Сачковым. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026