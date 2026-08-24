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Более 10 тысяч школьников и студентов уже присоединились к конкурсу AI Challenge

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Более 10 тысяч школьников и студентов со всего мира уже принимают участие в международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей и молодежи AI Challenge. Из них более 5,5 тысячи ребят — из России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Сбере. 

Конкурс поможет участникам погрузиться в мир ИИ и прокачать цифровые навыки на реальных задачах технологического бизнеса. Регистрация продолжится до 15 сентября.

Попробовать свои силы могут как новички, так и ребята, обладающие уверенными навыками программирования, знаниями классического и глубокого машинного обучения, а также опытом работы с ИИ-моделями. Для участия можно выбрать одну из категорий: «Начинающие», «Школьники» и «Студенты». На сегодняшний день число участников школьной и студенческой категорий AI Challenge практически одинаково.

Самыми активными российскими городами по числу регистраций стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Нижний Новгород, Тюмень, Казань, Краснодар и Челябинск. При этом заявки продолжают поступать со всей страны.

Участникам AI Challenge предложат решить реальные задачи от ведущих технологических компаний. Среди них — Сбер, VK, Ростелеком, Т-Банк и Т-Образование, ДОМ.РФ, Центральный университет, Институт AIRI, Российский квантовый центр, MWS AI и VisionLabs. Конкурсантам предстоит создавать ИИ-помощника для учителя, разрабатывать решения для работы с медицинскими документами, поиска дипфейков, проверки объявлений о недвижимости и других направлений. Решать задания можно индивидуально или в команде от 2 до 4 человек. В индивидуальном формате участники сфокусируются на задачах машинного обучения, командам предстоит доработать решение до прототипа продукта. 

Общий призовой фонд конкурса в этом году составляет 15,6 млн рублей. Награждение победителей состоится очно на международной конференции Artificial Intelligence Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») в Москве. Организатором AI Challenge выступает Сбер, соорганизатором — Альянс в сфере искусственного интеллекта.

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