«Главное, что все живы»: главврач Псковской станции скорой помощи о вызовах из-за непогоды в прошедшие выходные

Во время непогоды на территории региона на Псковскую станцию скорой помощи поступило много вызовов из-за падений деревьев на автомобили, рассказал главный врач станции Денис Сачков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В прошедшие выходные, 22 и 23 августа, по Псковской области наблюдали сильный порывистый ветер, из-за которого обвалилось много деревьев, некоторые округа остались без электричества. На работе скорой помощи данное природное явление также отразилось.
Как отметил Денис Сачков, служба скорой помощи отработала все вызовы, и это самое главное: все пациенты получили необходимую помощь.
Денис Сачков отметил, что за прошедшие выходные было много вызовов из-за падения деревьев на автомобили, в том числе и на движущиеся. Поступило порядка 20-30 подобных вызовов, на которые выезжали врачи и фельдшеры скорой помощи. «Все живы: кто-то совсем здоров, кто-то будет здоров. Главное, что все живы».