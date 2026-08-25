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«Главное, что все живы»: главврач Псковской станции скорой помощи о вызовах из-за непогоды в прошедшие выходные

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Во время непогоды на территории региона на Псковскую станцию скорой помощи поступило много вызовов из-за падений деревьев на автомобили, рассказал главный врач станции Денис Сачков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В прошедшие выходные, 22 и 23 августа, по Псковской области наблюдали сильный порывистый ветер, из-за которого обвалилось много деревьев, некоторые округа остались без электричества. На работе скорой помощи данное природное явление также отразилось.

Как отметил Денис Сачков, служба скорой помощи отработала все вызовы, и это самое главное: все пациенты получили необходимую помощь.

Главврач Псковской станции скорой помощи привел пример работы врачей на вызове и взаимопомощи людей при ЧС: «Поступил вызов для пациента, у которого была боль за грудиной, а скорая помощь не смогла бы доехать вовремя, потому что лежало поваленное дерево за несколько километров от этой деревни. Естественно, мы бы привлекли МЧС, но пока бы приехала МЧС, пока бы распилила это дерево, чтобы скорая проехала, прошло бы очень много времени. Люди догадались вывезти пациента к этому дереву. Его переложили на носилки, у пациента оказался инфаркт. Благодаря помощи людей пациент живой, он был доставлен в областную больницу. И я хочу сказать спасибо родственникам, что они сообразили это сделать».

Денис Сачков отметил, что за прошедшие выходные было много вызовов из-за падения деревьев на автомобили, в том числе и на движущиеся. Поступило порядка 20-30 подобных вызовов, на которые выезжали врачи и фельдшеры скорой помощи. «Все живы: кто-то совсем здоров, кто-то будет здоров. Главное, что все живы».

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