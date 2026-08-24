Антонина Спиридонова: Я первая из Великих Лук, кто взял невероятную высоту на «Миссис Россия»

«Четвертая вице-миссис Россия-2026», 39-летняя мама трех детей из Великих Лук Антонина Спиридонова стала первой из южной столицы Псковской области, кто показал престижный результат на всероссийском конкурсе красоты. Своими эмоциями она поделилась в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

«За несколько лет я первая из Великих Лук, кто попал в топовую номинацию всероссийского конкурса "Миссис Россия". Конечно, друзья, родные очень рады за меня. Муж меня очень сильно поддерживал. Я взяла невероятную высоту для себя, мне есть чем гордиться. Для меня было очень приятным моментом, когда наши королевы собрали для меня встречу, пришли с шариками, цветами, тортом. Была очень приятно. В этот раз была колоссальная поддержка, все переживали, звонили, писали», – сказала Антонина Спиридонова.

В этом году финал конкурса был посвящён юбилейной дате — 65-летию полёта человека в космос. Тема финала — «Женщина-Галактика». Более 40 городов были представлены на одной сцене: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Псков, Самарская область, Иркутск, Великий Новгород, Челябинск, Вологда, Смоленск, Кузбасс, Поволжье, Нижний Новгород, Великие Луки, Новокузнецк, Ейск, Чебоксары.