Антонина Спиридонова: Я первая из Великих Лук, кто взял невероятную высоту на «Миссис Россия»

«Четвертая вице-миссис Россия-2026», 39-летняя мама трех детей из Великих Лук Антонина Спиридонова стала первой из южной столицы Псковской области, кто показал престижный результат на всероссийском конкурсе красоты. Своими эмоциями она поделилась в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.
В этом году финал конкурса был посвящён юбилейной дате — 65-летию полёта человека в космос. Тема финала — «Женщина-Галактика». Более 40 городов были представлены на одной сцене: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Псков, Самарская область, Иркутск, Великий Новгород, Челябинск, Вологда, Смоленск, Кузбасс, Поволжье, Нижний Новгород, Великие Луки, Новокузнецк, Ейск, Чебоксары.