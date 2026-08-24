Проект «Горящие сердца» обучит псковских педагогов интернатов саморегуляции

Псковское областное отделение Российского детского фонда провело презентацию проекта «Горящие сердца», который обучит педагогов и воспитателей детских интернатных учреждений Псковской области психологическим и практическим навыкам саморегуляции, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

На мероприятии присутствовали представители шести детских интернатных учреждений из Островского, Красногородского, Печорского и Опочецкого районов, а также города Великие Луки. Участники познакомились с профессиональными психологами, которые будут выезжать в интернатные учреждения для работы с педагогами и воспитателями. Команда проекта запланировала не менее четырех выездов в каждое учреждение.

Организаторы рассказали о планах и ближайших мероприятиях. Проект включает групповую работу и индивидуальные психологические консультации для сотрудников интернатных учреждений. Особый формат мероприятий составляют «Дни поддержки». Команда проекта планирует выезды в учреждения со стилистами, визажистами и фотографами, которые создадут и запечатлеют новые образы для педагогов и воспитателей. Также каждое интернатное учреждение организует «Уголок поддержки», где коллектив разместит мотивационные фразы, напоминания важности заботы о себе и значимые события для членов коллектива.

На презентации участники согласовали предварительный график выездов специалистов в учреждения и обсудили форматы работы и темы, на которые нужно сделать особый акцент. Специалисты начнут активную работу по проекту уже в сентябре.

«Работа с детьми требует колоссальных душевных сил. Чтобы педагоги могли отдавать детям тепло, не сгорая сами, мы вместе с профессиональными психологами создаем комплексную систему поддержки. Она поможет справляться с выгоранием, восстанавливать ресурс и повышать качество работы», — отметила член команды проекта Юлия Колесова.

Фонд президентских грантов предоставил грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества для реализации проекта «Горящие сердца».