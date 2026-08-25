Центр «Троицкий» и псковская гимназия №28 обсудили планы на учебный год

Пока ребята наслаждаются последними каникулярными днями, педагоги и администрация уже вовсю погружены в подготовку к сентябрю: обсуждают идеи, согласовывают графики и намечают новые горизонты. Как сообщили представители Псковской гимназии с изучением основ православной культуры №28 в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», одной из важных встреч в плотном графике стало общение с руководителем Социально-культурного центра «Троицкий» Юлией Ермолаевой, на которой обсудили проект, созданный по благословению митрополита Тихона.

Фотографии: Псковская гимназия с изучением основ православной культуры №28 / «ВКонтакте»

Как отметила директор гимназии Ольга Замирская, центр «Троицкий», работающий на базе Свято-Троицкого кафедрального собора, делает по-настоящему важное дело, главная его миссия — объединять людей разных поколений: от детей до пожилых псковичей, включая тех, кому особенно нужна поддержка и внимание, через творческие мастер-классы, праздники в честь псковских святых, концерты и просветительские встречи. Центр помогает каждому почувствовать себя частью большой семьи, прикоснуться к истории родного края и укрепиться в духовных ценностях.