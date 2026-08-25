Пластический хирург ПОКБ ответил, как выбрать подходящий размер груди и импланты

С чего начать подготовку к пластической операции по увеличению груди? Как выбрать подходящий размер и импланты? Правда ли, что их нужно менять каждые 10 лет? Как долго продолжается восстановление после хирургического вмешательства? На эти и другие вопросы ответил пластический хирург Псковской областной клинической больницы Эрик Исламов. Специалист окончил Башкирский государственный медицинский университет с отличием, прошел ординатуру по пластической хирургии в РНЦХ имени Петровского в Москве и является членом Российского общества хирургов. Сейчас же он работает в Пскове и проводит пластические операции, в том числе по увеличению груди.

Фото: Псковская областная клиническая больница

44-летняя Александра поинтересовалась: «Доктор, я давно думаю об операции, но очень боюсь. С чего вообще начинается этот путь? Как понять, что мне подойдет?»

Эрик Исламов прокомментировал: «Это нормальный страх, и мы всегда начинаем с диалога. Первый и самый важный шаг — это очная консультация. На ней мы не просто смотрим на грудь, мы проводим целый ряд замеров: оцениваем ширину основания каждой молочной железы, расстояния от яремной вырезки до соска и от соска до подгрудной складки, толщину кожи и эластичность тканей . Все это нужно, чтобы понять, какой имплант ляжет гармонично и будет держаться правильно».

41-летняя Мария прочитала, что импланты бывают разной формы, в связи с чем у нее возник вопрос: «Какие лучше — круглые или анатомические, каплевидные?»

Эрик Исламов дал подробный ответ: «Это один из ключевых выборов. Есть круглые импланты — они дают хороший объем в верхней части груди и часто создают более эффектный, "наполненный" результат . Есть анатомические, которые повторяют форму капли и выглядят максимально естественно . Также импланты отличаются по поверхности: бывают гладкие и текстурированные . Какой вариант подойдет именно вам, зависит от вашей анатомии, исходной формы груди и, конечно, ваших пожеланий. Задача врача — найти баланс между вашей мечтой и тем, что возможно безопасно».

28-летняя Ольга хочет большую грудь, но слышала, что это может быть проблемой. Ее интересует: «Как мы будем выбирать размер?»

Эрик Исламов ответил: «Очень важный вопрос. Здесь работает принцип "больше — не всегда лучше" . Выбор размера — это комплексная задача. Мы отталкиваемся не от чашек бюстгальтера, а от вашего телосложения — роста, ширины грудной клетки и объема вашей собственной ткани . Имплант должен гармонировать с фигурой. Слишком большой объем может привести к излишней нагрузке на позвоночник, растяжению кожи, и, как следствие, к преждевременному опущению груди. Мы используем специальные сайзеры (пробники) в белье, чтобы вы могли оценить будущий размер визуально. Это помогает принять взвешенное решение».

Екатерина, 45 лет, поинтересовалась, как проходит сама операция и сколько длится восстановление. Также она добавила, что первые дни очень тяжелые, и ее это беспокоит.

Эрик Исламов подробно ответил на вопрос: «Операция длится около 1-2 часов и проводится под общим наркозом. В стационаре вы проведете от 12 до 24 часов. Первые дни — это период адаптации, который действительно может сопровождаться дискомфортом, ощущением распирания, отеками и синяками. Это нормально, пик приходится на 3–5-й день. Самое важное в реабилитации — это режим: Компрессионное белье. Его нужно носить круглосуточно минимум 4–6 недель, чтобы поддержать грудь и помочь имплантам правильно зафиксироваться. Ограничения. Нельзя поднимать руки вверх, спать на животе и поднимать тяжести. Через 2-4 недели можно добавлять легкую активность, например, ходьбу. Сроки. Примерно через месяц вы сможете вернуться к обычной жизни, но без серьезных нагрузок. Окончательную форму грудь примет только через 3-6 месяцев, когда полностью спадут отеки и улягутся ткани.

39-летняя Ирина поделилась: «Я слышала страшные истории про капсулярную контрактуру и разрывы имплантов. Это правда, что их нужно менять каждые 10 лет?»

Эрик Исламов предложил подробнее разобраться в данном мифе: «Во-первых, современные импланты — это высокотехнологичные устройства, они не имеют жесткого срока годности . Однако они и не считаются пожизненными. Организм со временем стареет, меняются ткани, и это может влиять на положение и вид импланта. Причины для замены могут быть разными: естественные возрастные изменения, колебания веса, беременность, а также такие состояния, как капсулярная контрактура (образование плотной фиброзной капсулы вокруг импланта) или его смещение . Часто повторная операция делается не из-за того, что имплант "сломался", а потому что изменились предпочтения женщины или форма груди . Поэтому регулярное наблюдение у хирурга (раз в год) — это обязательное условие, чтобы вовремя заметить любые изменения».

Современная маммопластика — это высокотехнологичная и хорошо изученная процедура. Главный залог ее успеха — это доверительный диалог с хирургом, реалистичные ожидания и строгое соблюдение всех рекомендаций на каждом этапе. Контакт-центр ПОКБ доступен по телефону: 29-57-00.

Подготовлено Псковской областной клинической больницей