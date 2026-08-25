Женщина, упавшая в обморок в псковском универмаге, была своевременно доставлена в ПОКБ

Женщина, которой стало плохо в цветочном магазине на площади Ленина вчера, 24 августа, была оперативно осмотрена прибывшими на место медиками, сообщили Псковской Ленте Новостей на Псковской станции скорой медицинской помощи.

Напомним, вчера, 24 августа, женщина потеряла сознание в псковском универмаге на площади Ленина.

Бригада скорой помощи прибыла на вызов через девять минут, что позволило своевременно оказать необходимую помощь, после чего было принято решение о госпитализации. Пострадавшая была доставлена в Псковскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и наблюдения.

Псковская станция скорой помощи также дала рекомендации, что делать тем, кто стал свидетелем обморока. Главное в такой ситуации — не растеряться и действовать спокойно. Специалисты привели основные шаги первой помощи, которые могут помочь человеку до приезда медиков:

«Оцените обстановку и безопасность. Убедитесь, что вам и пострадавшему ничего не угрожает. Вызовите скорую помощь. Это нужно сделать незамедлительно. Звоните по номерам: 103 (с мобильного) или 112 (единый номер экстренных служб)», - рассказали на станции.

Далее необходимо обеспечить приток свежего воздуха. Стоит расстегнуть стесняющую одежду (воротник, ремень), открыть окно или дверь в помещении. Не нужно давать лекарства или пытаться насильно привести человека в чувство. Нельзя давать человеку в бессознательном состоянии таблетки или воду. Также не рекомендуется использовать нашатырный спирт во избежание ожога дыхательных путей.

После нужно наблюдать за состоянием, контролировать пульс и дыхание до приезда врачей.