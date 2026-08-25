Своим взглядом на пути улучшения демографии поделятся представители «Справедливой России» в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится сегодня, 11 августа, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Его участниками вновь станут представители Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия». На этот раз они поделятся своим видением по поводу путей улучшения демографической ситуации.

О чем говорят цифры в Псковской области? Из каких факторов исходит человек, принимая решение, жить в нашем регионе или уехать, создавать семью или откладывать рождение ребёнка? Почему жители провинции часто смотрят в сторону Москвы и Санкт-Петербурга, и как сделать так, чтобы они оставались жить и работать в своем родном регионе? На каких принципах, по мнению справедливороссов, должна строиться демографическая политика? Без решения каких проблем разговор о повышении рождаемости всегда будет неполным?

На эти и многие другие вопросы ответят:

депутат Законодательного Собрания Псковской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова

кандидат в депутаты Законодательного Собрания Псковской области, член партии Иван Казачёнок

кандидат в депутаты Законодательного Собрания Псковской области, член партии Елена Ковальчук.

Начало брифинга в 11.00.