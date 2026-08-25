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Работник псковского вуза погасил долг по алиментам в размере почти 600 тысяч рублей

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Житель Пскова задолжал своему ребенку 574 тысяч рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, мужчина официально трудоустроен и работает в университете, однако длительное время уклонялся от исполнения родительских обязательств. После выполнения обязательных работ, во избежании судимости мужчина поспешил оплатить задолженность полностью.

Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области

По решению суда гражданин обязан выплачивать алименты на содержание своей дочери, однако обеспечивать свою дочь он не спешил. В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного взыскания: были арестованы банковские счета должника, а также наложен арест на принадлежащий ему автомобиль. Несмотря на это, задолженность не была погашена и за неуплату алиментов его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. В качестве наказания мужчине назначили 40 часов обязательных работ.

Отбывая наказание, должник трудился на благо города, выполняя обязательные работы. Однако это не освободило его от необходимости погасить накопившуюся задолженность. Понимая, что неисполнение алиментных обязательств после привлечения к административной ответственности может повлечь уже уголовную ответственность по ст. 157 УК РФ, мужчина решил не доводить ситуацию до возбуждения уголовного дела. Он изыскал необходимую сумму и полностью погасил задолженность.

Таким образом, своевременное исполнение обязательств позволило мужчине избежать дальнейшего развития ситуации и возможной судимости. При этом внесение всей суммы задолженности не освобождает его от обязанности своевременно выплачивать текущие алименты на содержание ребенка.

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