«Кадры решают все»: «Билет в будущее»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Кадры решают все». Напомним, этот цикл программ рассказывает о том, как в нашем регионе обстоят дела с трудовой занятостью: каких специалистов не хватает и что делают региональное правительство и кадровые центры для того, чтобы все, кто нуждается в работе, ее получили, и тем самым не только обеспечивали себе доход, но и приносили пользу экономике и социальной сфере региона.

Сегодня поговорим о профориентации школьников. Это не просто знакомство подрастающего поколения с профессиями, а стратегический инструмент, который помогает сбалансировать спрос и предложение на рынке труда, закрыть кадровые «дыры» в экономике и сформировать устойчивый кадровый резерв.

Некоторые эксперты считают, что отношение современной молодежи к работе оставляет желать лучшего: что она привыкла к комфорту и в основном предпочитает работу не на производстве, а в офисе, а еще лучше на удаленке, да чтоб работать поменьше, а получать побольше. Действительно ли это так? Можно ли поменять отношение молодежи к трудовой деятельности и трудовой дисциплине при помощи механизма профориентации?

В чем суть реализуемого в России с 2019 проекта «Билет в будущее»? Какие формы и методы профориентации реализуются в его рамках в школах Псковской области? Какими положительными практиками в сфере профориентации может похвастаться наш регион?

На эти и многие другие вопросы ответит заместитель руководителя Центра опережающей профессиональной подготовки Псковской области, координатор проекта «Билет в будущее», кандидат экономических наук Елена Рыбальская.