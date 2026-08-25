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Как диагностировать болезнь печени, рассказали псковичам

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Печень — орган терпеливый, она долго не болит, но когда боль приходит, проблемы часто уже запущены. Именно поэтому представители Псковской областной клинической больницы рассказали о процедуре эластометрии (или фиброскане) — одном из самых важных инструментов в диагностике болезней печени. 

Изображение сгенерировано нейросетью

Эластометрия (измерение плотности печени) — это не скрининг для всех подряд. Это углубленный метод для конкретных групп риска. Специалисты назначают ее, если у пациента есть:

  1. Хронические вирусные гепатиты (В и С). «Это «золотой стандарт» наблюдения. Нам важно понять, сколько лет вирус «точит» печень и не начался ли фиброз», - пояснили врачи.
  2. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). Сейчас это бич современности, признали специалисты. Если у человека имеются ожирение, диабет второго типа или метаболический синдром, врач проверяет, не переросло ли обычное ожирение печени (стеатоз) в фиброз.
  3. Злоупотребление алкоголем. Если пациент честно говорит (или есть подозрения) о регулярном приеме алкоголя, эластометрия показывает «алкогольный отпечаток» на тканях.
  4. Хронические холестатические заболевания, например, первичный билиарный холангит.
  5. Перед серьезной операцией на органах брюшной полости, если у пациента есть риски.
  6. При непонятных изменениях в биохимии крови, которые длятся более шести месяцев, например, стабильно повышены АЛТ или АСТ.

Важное исключение: врачи не проводят данную процедуру беременным и пациентам с асцитом (жидкостью в животе), так как результат будет искажен.

«Эластометрия измеряет жесткость (ригидность) ткани. Печень больная — она становится жесткой, как пересушенное мясо. Здоровая — эластичная, как сырая губка», — добавили в ПОКБ.

Врач смотрит на показатель плотности в кПа (килопаскалях). Расшифровка выглядит так (метод FibroScan):

  • < 5.5 – 7.0 кПа: Норма. Ваша печень здорова. Фиброз отсутствует (F0).
  • 7.1 – 9.0 кПа: Фиброз 1-2 стадии (F1-F2). Это легкие изменения. На этой стадии печень восстанавливается полностью, если убрать причину.
  • 9.1 – 13.0 кПа: Фиброз 3 стадии (F3). Это «предцирроз». Обратимый процесс, но требует жесткой терапии и диеты.
  • > 13.0 – 14.0 кПа: Цирроз (F4). Структура печени необратимо изменена. Здесь уже нужна не эластометрия, а онконастороженность и лечение осложнений.

Также аппарат показывает CAP (поглощение ультразвука) — это степень ожирения печени (стеатоз) в дБ/м. Если CAP > 250 дБ/м — у пациента жирная печень, даже если ферменты крови в норме.

Эластометрия — это только «форма». Специалиста же интересует «функция». Поэтому в один день с направлением на фиброскан необходимо выполнить анализ крови. Вот минимальный набор, который врачи считают обязательным:

1. Базовый «Печеночный профиль» (биохимия):

  • АЛТ и АСТ (трансаминазы) — маркер гибели клеток печени. Повышены — идет воспаление.
  • ГГТП (гамма-глутамилтранспептида) — реагирует на застой желчи и алкоголь.
  • Щелочная фосфатаза (ЩФ) — тоже маркер желчных протоков.
  • Билирубин (общий и прямой) — показывает, справляется ли печень с выводом токсинов, и нормально ли идет отток желчи.

2. Белковый обмен: Альбумин — белок, который синтезирует только печень. Если он низкий, печень «не варит» (синтетическая функция снижена).

3. Коагулограмма (гемостаз): Протромбиновый индекс (МНО). Печень создает факторы свертывания. Если МНО выше 1.3 — это серьезный звонок, печень работает на износ.

4. «Вирусный паспорт» (даже если пациент не болел):

  • HBsAg (австралийский антиген — гепатит В).
  • Anti-HCV (антитела к гепатиту С).

Если данные показатели положительны, эластометрию нужно делать срочно, чтобы решать вопрос с противовирусной терапией.

Если же человек пришел на прием к врачу впервые и хочет просто «провериться», специалист предложил бы следующие исследования:

Минимальный чек-ап для всех раз в год:

  • Общий анализ крови (тромбоциты — их падение часто предшествует циррозу).
  • Биохимия (АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубин).
  • УЗИ брюшной полости (посмотреть размеры и структуру).

Если в этих анализах есть отклонения или у пациента лишний вес/алкоголь в анамнезе, врач добавляет:

  • Эластометрию (один раз, чтобы понять стадию).
  • Липидный профиль (холестерин, ЛПНП, триглицериды) — чтобы понять, откуда жир в печени.
  • Гликированный гемоглобин (HbA1c) — исключить скрытый диабет, который убивает печень вместе с сосудами.
Совет от специалиста: «Не делайте эластометрию просто так, "для галочки"». Это не УЗИ по ОМС. Если вы здоровы, ферменты в норме, вес в норме и вы не пьете — ваша печень эластична, вам это не нужно. Но если на приеме вам говорят, что АЛТ повышен более чем в два раза или у вас индекс массы тела > 30, необходимо настаивать на этом исследовании».

Следует помнить: F1-F2 стадии можно повернуть вспять за 6-12 месяцев диеты и терапии. F4 — это уже пожизненное наблюдение.

«Приходите с анализами, будем разбираться. Берегите печень — она единственный орган, который умеет полностью восстанавливаться, но только до определенного предела», — заключили в ПОКБ.

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