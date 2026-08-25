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Скорая помощь за неделю 332 раза выезжала в общественные места в Псковской области 

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За неделю с 17 по 24 августа в едином диспетчерском центре Псковской станции скорой медицинской помощи зарегистрировали 2 924 обращения, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении. Из них 293 передали в службу неотложной помощи при поликлинике. Для передачи выездным бригадам СМП приняли 2 259.

Среди общего количества вызовов при дорожно-транспортных происшествиях помощь потребовалась 38 раз, на пожары медики реагировали 19 раз. 332 раза потребовалась помощь медиков в общественных местах. 325 вызовов было к детям.

Среди заболеваний: на ОРВИ было 127 вызовов, на инсульты – 59, на инфаркты - 48. 961 вызов был экстренный, 1052 - неотложные, без угрозы для жизни.

Также были и безрезультатные вызовы. Их количество составило 663 штуки.

Пять благодарностей получили сотрудники скорой медицинской помощи от пациентов.

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