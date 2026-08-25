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Псковская компания не смогла оспорить штраф за невыдачу кассового чека

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Суд отказал ООО «Альбион-2002» в признании незаконным и отмене постановления управления Федеральной налоговой службы по Псковской области о назначении административного наказания, предусмотренного частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ, в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Изображение создано нейросетью / Арбитражный суд Псковской области

В ходе контрольного мероприятия в виде выездного обследования установлено, что в магазине «Бристоль», принадлежащем ООО «Альбион-2002», произвели безналичный расчет с покупателем за драже «M&M'S» по цене 58,99 рубля без выдачи кассового чека.

Был составлен акт, в котором отразили нарушение абзаца 1 пункта 2 статьи 1.2 закона №54-ФЗ, а именно невыдачу кассового чека после оплаты. Постановлением УФНС по Псковской области ООО «Альбион-2002» признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили штраф.

Общество не согласилось с законностью вынесенного постановления, обратилось в суд. В обоснование заявления ООО «Альбион-2002» указало на наличие грубых нарушений процедуры проведения контрольного мероприятия, из-за чего следует признать результаты проверки недействительными.

При рассмотрении дела нарушений процедуры проведения выездного обследования суд не установил.

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