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«Новые люди» определили первые проекты комитета социальной и семейной политики в Псковской области

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В Пскове состоялось первое заседание комитета социальной и семейной политики, создание которого инициировала представитель партии «Новые люди» Ирина Сверчкова. Об этом Псковской Ленты Новостей сообщили в региональном отделении партии. 

Фото здесь и далее: Анна Тягунова

На первой встрече участники познакомились с действующими инициативами партии «Новые люди», обсудили возможности их запуска и развития в Псковской области и определили направления, с которых комитет начнёт работу.

Одним из них стал проект «Ключевое слово», который объединяет безопасные места для людей, столкнувшихся с преследованием или оказавшихся в опасности. Человек может зайти в заведение-партнёр и произнести фразу со словом «ключ», после чего сотрудники действуют по установленному алгоритму: предоставляют безопасное место, помогают связаться с близкими, вызвать полицию или такси. Сеть проекта уже объединяет сотни точек в разных городах России. По итогам встречи пять организаций Пскова выразили готовность присоединиться к инициативе.

Вторым направлением стал проект «СОЛО+», посвящённый поддержке женщин, которые после рождения ребёнка остаются без помощи близких и выписываются из роддома одни. Участники комитета обсудили возможности развития такой поддержки в Псковской области.

Также на встрече представили инициативу «Здоровая мама», посвящённую здоровью женщин во время беременности и восстановлению после рождения ребёнка. Проект предполагает создание дополнительных возможностей для поддержки женщин в этот период.

 

По итогам первого заседания участники договорились начать активную работу над развитием в Псковской области проектов «Ключевое слово» и «СОЛО+». Комитет социальной и семейной политики продолжит работу в Псковской области. К обсуждению и разработке новых предложений планируется привлекать родителей, представителей общественных организаций и бизнеса, специалистов социальной сферы и жителей региона.

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