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Псковичам рассказали, какая погода ожидается в последние дни лета

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Погода в Псковской области постепенно улучшится — дожди прекратятся, а температура воздуха днем поднимется до 22 градусов тепла. Об этом рассказала начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Тала Нещадимова сообщила, что метеорологи ожидают прекращение дождей. С завтрашнего дня и до конца месяца погода останется преимущественно без осадков. «За редкими исключениями, например, 30 августа, когда возможен небольшой дождь», — уточнила Тала Нещадимова.

Начальник гидрометцентра отметила, что для окончания лета и последних дней августа погода остается теплой. Максимальный прогрев воздуха может составлять 20–22 градуса.

Ночи, по словам собеседницы ПЛН, уже стали осенними: температура опускается от +3–8 до +6–11 градусов. Основной температурный фон ниже и существенно ниже +10 градусов.

«Сильный ветер синоптики не прогнозируют. Ветер должен стать южным, что сделает погоду приятнее и теплее. Можно сказать, что последние дни августа порадуют нас мягкой, хорошей и всё ещё тёплой погодой», — подчеркнула Тала Нещадимова.

Начальник гидрометцентра также рассказала о предварительном прогнозе на 1 сентября. Тала Нещадимова предположила, что День знаний будет солнечным и не холодным. Однако она подчеркнула, что прогноз предварительный.

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