Псковичам рассказали, какая погода ожидается в последние дни лета

Погода в Псковской области постепенно улучшится — дожди прекратятся, а температура воздуха днем поднимется до 22 градусов тепла. Об этом рассказала начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Тала Нещадимова сообщила, что метеорологи ожидают прекращение дождей. С завтрашнего дня и до конца месяца погода останется преимущественно без осадков. «За редкими исключениями, например, 30 августа, когда возможен небольшой дождь», — уточнила Тала Нещадимова.
Начальник гидрометцентра отметила, что для окончания лета и последних дней августа погода остается теплой. Максимальный прогрев воздуха может составлять 20–22 градуса.
Ночи, по словам собеседницы ПЛН, уже стали осенними: температура опускается от +3–8 до +6–11 градусов. Основной температурный фон ниже и существенно ниже +10 градусов.
Начальник гидрометцентра также рассказала о предварительном прогнозе на 1 сентября. Тала Нещадимова предположила, что День знаний будет солнечным и не холодным. Однако она подчеркнула, что прогноз предварительный.