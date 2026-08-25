Нутрициолог перечислила идеальные продукты для школьного ланчбокса

Идеальный перекус для школьника должен содержать белки, жиры и сложные углеводы, поэтому ребенку стоит класть с собой фрукты, ягоды, орехи или натуральный йогурт, заявила нутрициолог, консультант по пищевому поведению Вероника Сергунина.

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«Когда мы говорим о школьных перекусах, очень важно выбирать продукты, которые дают ребенку энергию и при этом помогают дольше сохранять сытость. В идеале прием пищи должен содержать белки, жиры и сложные углеводы, а не состоять только из простых углеводов. Ребенку с собой можно класть фрукты и ягоды являются источником клетчатки, витаминов и углеводов для энергии. Орехи и семечки содержат полезные жиры и белок, помогая сделать перекус более сытным», — сказала Вероника Сергунина

Эксперт не рекомендует давать детям в качестве перекуса батончики, конфеты, печенье, сладкие напитки и соки. Они, по ее словам, дают энергию быстро в моменте, но насыщают ненадолго, потому что в них нет клетчатки. Также не стоит регулярно давать ребенку сильно переработанные продукты: чипсы, сухарики, колбасные изделия и подобные снеки, добавила Вероника Сергунина.

Как отметила нутрициолог, в качестве перекуса школьникам можно давать натуральный йогурт или творог; отличным вариантом является хумус с овощными палочками или хлебцами. Вероника Сергунина добавила, что при соблюдении правил хранения допустимо давать ребенку домашние сырники или яичные маффины, которые обеспечат организм необходимым белком, пишет интернет-портал NEWS.ru.