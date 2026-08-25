Гуманитарная миссия не изменит внешнюю политику, заявил эксперт

Помощь способна открыть окно для диалога, но не устраняет противоречий — так устроена «дипломатия катастроф». Как репутация ответственной державы складывается из часов после землетрясения, рассказал руководитель проектов КГ «Полилог» Евгений Зленко.
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При этом, как поясняет эксперт, со словами о том, что «Россия первой отправляет спасателей...», нужно обращаться осторожно, международные отряды не могут самостоятельно войти на территорию другого государства: помощь направляется по его запросу или с его согласия и координируется с национальными службами. Россия действительно часто оказывается среди первых стран, способных развернуть полноценную операцию. Причина в данном случае прежде всего в том, что у МЧС есть подготовленные аэромобильные отряды, собственная транспортная авиация, кинологические расчеты, мобильные госпитали и опыт работы в условиях масштабных разрушений. Такая оперативность реагирования обеспечивается постоянно поддерживаемой готовностью.
Как подчеркивает эксперт, исследования «дипломатии катастроф» показывают, что помощь способна временно снизить напряженность и открыть пространство для диалога, но сама по себе не устраняет глубокие политические противоречия, пишет RuNews24.ru .