Эксперт ИТ-холдинга Т1 объяснила, как превратить ИИ-опыт в преимущество при поиске работы

Вопрос рекрутера «Используете ли вы ИИ в работе?» — способ оценить профессиональную зрелость кандидата, а не уличить его в желании компенсировать недостаток знаний с помощью умных технологий. По мере того, как ИИ встраивается в повседневные рабочие процессы, он становится такой же базовой компетенцией, как владение офисными программами, уверена руководитель «Платформы ИИ-агентов» Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1) Татьяна Сеземина.

По оценке эксперта, к 2027–2028 годам регулярно применять нейросети в работе смогут около 60–70% сотрудников крупнейших российских компаний. В первую очередь это офисные сотрудники, руководители, IT-специалисты, аналитики, сотрудники клиентского сервиса и технической поддержки. По мере развития отраслевых решений к ним будут все активнее присоединяться инженеры и другие производственные специалисты.

В масштабах всего рынка труда ИИ-сервисами в течение ближайших двух лет будут регулярно пользоваться около половины работников. При этом среди направлений деятельности уже есть те, где без владения такими инструментами найти работу значительно сложнее. В первую очередь это разработка программного обеспечения, где ИИ используют для написания и доработки кода, подготовки технической документации и поиска ошибок.

Технология также активно применяется в технической поддержке и контакт-центрах — для ведения диалога с пользователями, классификации и маршрутизации обращений, автоматической обработки типовых запросов.

Еще одно направление — работа с корпоративными базами знаний и документами, где нейросети помогают в поиске и обобщении информации, анализе больших массивов данных, подготовке документов по шаблонам, сравнении версий и обработке юридической информации.

«По нашим внутренним оценкам, использование ИИ может давать экономию до 30–40% рабочего времени. Заметно ускоряются подготовка документации, поиск и обобщение информации, создание презентаций и написание кода. Однако этот эффект нельзя напрямую переносить на весь рабочий процесс. Как и при любой автоматизации, одни операции ускоряются, а другие могут, наоборот, занимать больше времени. Например, ИИ помогает быстрее написать код, но при этом возрастает объем работы по его тестированию и верификации», — пояснила Татьяна Сеземина.

Кроме того, важно особо остановиться на соблюдении информационной безопасности. «ИИ снижает число ошибок, связанных с человеческим фактором, но одновременно добавляет новые потенциальные риски: утечку конфиденциальной информации, передачу корпоративных данных внешним моделям, неконтролируемые действия агентов и уязвимости при интеграции с внутренними системами. Поэтому цифровая гигиена уже стала базовым требованием при приеме на работу», — уверена Татьяна Сеземина.

В перспективе широкое внедрение ИИ будет влиять и на саму организацию работы. По мнению эксперта, к 2027 году станет очевидна масштабная перестройка HR-процессов: постепенно модель взаимодействия «сотрудник — сотрудник» будет дополняться моделью «сотрудник плюс ИИ-агент».