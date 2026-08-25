Сохраненные деревья, модернизация канализации и спрос на антивандальность - депутат гордумы помогает псковичам решать вопросы благоустройства

Сделать из неухоженной зеленой зоны современную зону отдыха, при этом сохранив все зеленые насаждения, - это еще не все. Нужно, чтобы новые объекты благоустройства были оснащены всеми удобствами, а также устойчивы не только к капризам погоды, но и к настроениям жителей.

Почему все чаще при разработке проектов благоустройства возникает запрос на антивандальность, будет ли решена «туалетная» проблема нового городского парка и когда отремонтируют проезд возле школы №22, узнала Псковская Лента Новостей в ходе контрольного выезда депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова вместе с представителями администрации Пскова на округ №15.

Ни одно дерево не пострадало

Общественная территория возле дома 2 на улице Индустриальной - пример того, как может измениться городская среда при активной поддержке жителей. Объект занял второе место в конкурсе благоустройства общественных территорий и буквально за полгода заметно преобразился. На месте протоптанных жителями тропинок появились удобные асфальтированные дорожки, установлены урны и скамейки. А в центре сквера расположилась площадка с арт-объектом в виде подковы «На счастье и удачу!», которая стала доминантой нового общественного пространства.

Жители уже оценили благоустройство территории, а особенно тот факт, что преобразить участок удалось, сохранив все зеленые насаждения. Для жильцов соседних домов, которые своими руками когда-то сажали растущие здесь деревья, это было особенно важным.

«Я, наверное, раз восемь приезжал сюда на встречи с жителями. Как обещали, так и сделали: практически все зелёные насаждения остались. Ни одного дерева не тронули. Ребята сажали их, для людей это целая история», - подчеркнул депутат округа Денис Иванов.

Народный избранник вместе с главой города Борисом Елкиным обсудили с подрядчиками вопрос освещения нового сквера. Уже в ближайшее время вдоль дорожек появятся фонари.

«Очень активно программа "Формирование комфортной городской среды" развивается на этом округе. На Индустриальной, 2 сегодня осмотрели территорию, которая уже завершена. Осталось включить освещение и мелочи доделать. В принципе, все работы проведены», - заметил глава Пскова Борис Елкин.

Антивандальное сердце для парка

Сквер на Индустриальной, 2 - это уже вторая территория округа, преобразившаяся в короткие сроки. Первым успешным проектом благоустройства стал знаменитый парк реки Милевка - с детским игровым городком, деревянными мостиками, утками и светящимся в темноте арт-объектом «Место для тебя. Милевка».

К сожалению, общественное пространство стало местом притяжения не только семей с детьми со всего микрорайона, но и вандалов. Особенно пострадал арт-объект - там оторвано буквально все, что можно было оторвать.

«Парк реки Милевка мы сделали чуть ранее. Там стоит заняться вандолостойкими МАФами (малые архитектурные формы - прим. ред.). В том числе требует замены вывеска, которую постоянно разбивают», - отметил Борис Елкин.

Депутат Денис Иванов предложил сделать арт-объект более прочным. «Думаю, что вывеску надо будет обязательно изготовить из металла. Готов сделать за свой счёт. Единственное, что чтобы дали добро и согласовали дизайн. Надо все антивандальным делать, чтобы не возвращаться потом к этому вопросу», - заметил он.

Коснулись участники выезда и важного для горожан вопроса наличия уборных. Общественный туалет в парке есть, но пока не работает. Глава города пообещал, что совсем скоро объект подключат к городским сетям.

«Буквально неделю назад псковский «Горводоканал» выставил на торги подключение этих сетей. В ближайшее время займёмся этим вопросом и уже завершим наконец-то. Потому что вопрос туалетов всегда очень остро стоит в общественных местах», - сказал Борис Елкин.

Уборная будет бесплатной. Поэтому вопрос ее сохранности тоже возник. В связи с этим депутат предложил в будущих проектах отказываться от пластика и делать объекты благоустройства более устойчивыми к действиям извне.

Кроме обсуждения проблем, участники выезда внесли и свой вклад в сохранение чистоты общественного пространства - убрали раскиданный по площадке мусор.

В школу - по проезжей части

Еще одна проблема микрорайона - междворовые проезды и отсутствие тротуаров в ряде мест активного пешеходного трафика.

Так, находящийся недалеко от школы №22 проезд между 18 и 20 домами по ул. Алтаева, который выходит на улицу Новосёлов, давно требует ремонта. В дорожном полотне множество ям, которые в непогоду заполняются водой.

«Мы его подделываем уже много лет. Поскольку 22-я школа рядом - очень большой трафик. Днем поспокойнее, а утром здесь много людей. Хотелось бы, конечно, восстановить», - сказал депутат.

По словам Дениса Иванова, привести в порядок междворовые проезды - это то, что в первую очередь необходимо. Правда, как он заметил, «восстановим проезд - начнут гонять». А, значит, сразу надо предусмотреть установку «лежачих полицейских».

Нужны и тротуары. «Пока детям в школу приходится идти с остановки по проезжей части. Это уже много лет продолжается. Очень надеюсь, что в этом или в следующем году администрация все сделает, и подход к школе будет более безопасным. Пешеходная, автомобильная логистика для микрорайона очень важны», - заметил Денис Иванов.

Глава Пскова Борис Елкин подтвердил, что в ближайшее время планируется выставить на торги тротуар вдоль 22-й школы. «Тоже уже давно мы ждем этот объект», - заметил он.

Что касается междворового проезда, то городские власти планируют изыскивать средства на приведение в порядок этого объекта. «Проезд немаленький, сумма достаточно большая. Пока для поддержания состояния дороги будем делать ямочный ремонт», - сообщил глава города.

С опережением графика

Впрочем, острые проблемы микрорайона решаются как можно быстрее. В прошлом году в большом жилом массиве на ул. Инженерной возникла проблема с канализацией. Сети были сильно изношены, из-за чего нечистоты прямо текли в подвалы домов и жители ощущали ужасный запах.

«Это, наверное, самая нашумевшая история, которая у нас была в конце того года. Борису Андреевичу и Горводоканалу благодарность. Все работы были выполнены с опережением графика. Проложили новые ветки канализации, соединили их с магистральной на улице Инженерной и сняли нагрузку с домов. Часть подвалов уже почищена, часть - в процессе. По крайней мере, сама аварийная ситуация вовремя устранена», - рассказал Денис Иванов.

«Округ активно развивается. Конечно, еще есть над чем поработать. Прошлись по участкам, на которые стоит обратить внимание и на перспективный период включать в программу работ», - подвел итоги выезда глава города.

Но помимо проблем, которые еще предстоит решить, трудно не заменить и положительные изменения: микрорайон хорошеет на глазах, у жителей появляются новые парки, скверы, детские площадки и другие комфортные условия для жизни и отдыха.

Светлана Синцова

Фото Екатерины Третьяковой