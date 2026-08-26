Водоросли в Псковской области предложили использовать для производства биотоплива и продуктов питания

Исследования водных организмов и растений Псковской области могут помочь определить перспективы использования водорослей для получения биотоплива и продуктов питания. Об этом профессор, заведующий лабораторией метаболомных исследований ПсковГУ Андрей Фролов сообщил в эфире радио ПЛН FM (102.6).

По словам ученого, одним из основных направлений работы лабораторий университета остается изучение потенциала растений Северо-Запада как компонентов кормов. Отдельное внимание специалисты уделяют водным организмам. «Как мы можем их биотехнологически использовать? Ведь у нас достаточно большие водные ресурсы. Какие мы продукты можем с помощью них получать? Биотопливо, питание», — пояснил Андрей Фролов.

Еще одним направлением ученый назвал поиск веществ, которые можно выделять из растений и применять в косметике и фармацевтике. При этом лаборатория метаболомных исследований изучает вещества, которые растения, микроорганизмы и грибы накапливают в условиях стресса, выделяет их в чистом виде и устанавливает их биологическую активность.

Гость студии также рассказал о развитии генетических исследований в ПсковГУ. По его словам, университет начинает работу третьей лаборатории — лаборатории генетических исследований, которая уже хорошо оснащена. Сейчас специалисты выстраивают партнерские отношения с медиками и другими учеными-генетиками федеральных центров. В перспективе это направление может участвовать в изучении механизмов действия антиоксидантов на человека и механизмов антиоксидантной защиты растений.

Напомним, V Международный симпозиум «Редокс-биология растений: фундаментальные и практические аспекты» проходит в Псковском государственном университете с 22 по 28 августа. Симпозиум посвятили исследованию роли активных форм кислорода и азота, окислителей и антиоксидантов в жизни растений.