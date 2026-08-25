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На площадке псковской спецшколы откроется электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина

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Сотрудник Министерства образования Псковской области Ирина Орехова и руководитель Специального учебно-воспитательного учреждения Псковской области Елена Воронкова стали участниками Всероссийского августовского совещания по вопросам организации деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе министерства образования Псковской области, участники встречи обсудили ключевые вопросы развития воспитательной работы и обеспечения безопасности в специальных учреждениях.

Фото: министерство образования Псковской области

В ходе совещания Елене Воронковой вручили сертификат об открытии на площадке спецшколы электронного читального зала Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Сотрудники и воспитанники получили полный доступ к фонду первой электронной национальной библиотеки.

Мероприятие организовано Министерством просвещения Российской Федерации. 

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