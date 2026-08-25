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К системе реабилитации участников СВО в Псковской области присоединилось ФМБА

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В завершение федерального межведомственного рабочего совещания губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписали соглашение о сотрудничестве в области комплексной реабилитации и долголетия с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Об этом губернатор сообщил в своем канале в мессенджере Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Документ направлен на совместную работу по совершенствованию системы комплексной реабилитации участников специальной военной операции, развитию и реализации программы «Медицина здорового долголетия», а также дистанционной реабилитации.

«В наших дальнейших планах – организация внедрения перспективных научных и технологических разработок, обмен научно‑методическими материалами и лучшими практиками, а также образовательные мероприятия для профильных специалистов.   Благодарю Веронику Скворцову за поддержку Псковской области и высокую оценку наработок нашего региона», — заключил Михаил Ведерников.

 

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Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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