К системе реабилитации участников СВО в Псковской области присоединилось ФМБА

В завершение федерального межведомственного рабочего совещания губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписали соглашение о сотрудничестве в области комплексной реабилитации и долголетия с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Об этом губернатор сообщил в своем канале в мессенджере Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Документ направлен на совместную работу по совершенствованию системы комплексной реабилитации участников специальной военной операции, развитию и реализации программы «Медицина здорового долголетия», а также дистанционной реабилитации.