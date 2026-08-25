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Дмитрий Мельцер принял участие в заседании комиссии по поддержке участников СВО

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Главный врач ГБУЗ ПО «Порховская межрайонная больница» Дмитрий Мельцер принял участие в заседании комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, состоявшемся в администрации Порховского муниципального округа, сообщили представители больницы в канале в мессенджере Мах.

Фото: Порховская межрайонная больница / Мах

В Псковской области системно реализуется комплекс мер, направленных на всестороннюю поддержку участников СВО и их семей. Особое внимание уделяется медицинскому сопровождению, которое строится на принципах доступности, оперативности и индивидуального подхода.

Для прохождения профилактических осмотров и углубленных обследований для участников СВО организован упрощенный порядок. Диспансеризация проводится в режиме «одного окна», что позволяет существенно сократить временные затраты и исключить административные барьеры. Помимо этого, участники боевых действий обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами вне очереди, имеют возможность пройти курсы восстановительного лечения и реабилитации, а также получить квалифицированную психологическую помощь.

В ГБУЗ ПО «Порховская МБ» внедрен персонифицированный подход к каждому пациенту, вернувшемуся с передовой, а также к членам его семьи. Приоритетом работы учреждения является создание таких условий, при которых каждый защитник и его близкие своевременно получают полный объем медицинской помощи, необходимый для сохранения здоровья и возвращения к полноценной жизни.

Для оперативного решения любых вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи, участники СВО и члены их семей могут напрямую обратиться по телефону горячей линии главного врача Порховской межрайонной больницы: +7 (921) 113-02-32.

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