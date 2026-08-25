В Новосокольниках подросткам и их родителям напомнили о правилах ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический» провели профилактические встречи с юными велосипедистами и водителями мопедов. Как сообщило УМВД России по Псковской области в своем канале в мессенджере Мах, инспекторы обошли дворы и места массового катания детей.

Фотографии: УМВД России по Псковской области / Мах

Им напомнили основные правила: выезд на проезжую часть на велосипеде — с 14 лет, переход дороги — только пешком, права на мопед — с 16 лет, шлем и светоотражатели — обязательны.

Представители Госавтоинспекции также предупредили родителей несовершеннолетних о том, что покупка мопеда или велосипеда — это не просто подарок, а большая ответственность. Перед началом самостоятельной езды ребенок должен узнать и освоить Правила дорожного движения.

Не обошлось и без предупреждений водителей транспортных средств. Полицейские подчеркнули, что на дорогах района немало детей-пешеходов, поэтому необходимо быть особенно внимательными: снижать скорость во дворах, у школ и на пешеходных переходах.