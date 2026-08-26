День благодарности собаке и Международный день актера отмечают сегодня

День благодарности собаке, Международный день актера и День туалетной бумаги отмечают сегодня, 26 августа.





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День благодарности собаке — праздник, который основала американская защитница животных Колин Пейдж в 2004 году: дата должна была напоминать о собаках, которые ждут хозяев в приютах, а также о животных, работающих вместе с человеком. Позднее праздник получил известность далеко за пределами США, хотя официального международного статуса у него нет.

В этот день владельцев призывают уделить больше внимания своим питомцам, а тех, кто только собирается завести собаку, — рассмотреть возможность взять животное из приюта. Благотворительные организации проводят сборы средств и акции в поддержку бездомных животных.

Международный день актера — неофициальная профессиональная дата, посвященная людям театра и кино. Традицию связывают со святым Генезием Римским, которого считают покровителем актеров, комедиантов и других представителей сценических профессий. Согласно христианскому преданию, Генезий был актером и во время представления изображал крещение, высмеивая христиан. Однако прямо на сцене он уверовал, отказался отречься от новой веры и впоследствии был казнен.

День туалетной бумаги — праздник широко известен в США. Повод предлагают использовать для того, чтобы вспомнить историю привычного предмета быта и оценить изобретение, которое обычно остается незамеченным.

День вишневого фруктового льда — неофициальный американский праздник посвящен фруктовому льду со вкусом вишни. Поклонникам десерта предлагают просто купить или приготовить его самостоятельно и таким образом проводить лето.

Также сегодня отмечают День памяти святителя Тихона Задонского. В этот день Русская православная церковь вспоминает святителя Тихона Задонского, епископа Воронежского и Задонского чудотворца. Будущий святитель родился в бедной семье в Новгородской губернии, получил духовное образование, принял монашество и впоследствии стал епископом.

Последние годы жизни Тихон провел в Задонском монастыре, много времени посвящал молитве, духовным трудам и помощи нуждающимся. Он умер в 1783 году. В церковном календаре 26 августа также связано со вторым обретением его мощей в 1991 году, пишет «Газета.ru».