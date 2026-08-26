Псковича поймали за продажей профилей в «Телеграм», созданных от имени другого человека

Сотрудниками УФСБ России по Псковской области пресечена противоправная деятельность жителя города Пскова по продаже профилей третьим лицам в мессенджере «Телеграм», зарегистрированных на имя жительницы Республики Хакасия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Установлено, что фигурант, действуя из корыстных побуждений, незаконно приобрёл у неустановленного лица персональные данные жительницы Республики Хакасия. С их помощью получил доступ к её личному кабинету на ГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг». В дальнейшем, используя учётную запись потерпевшей, от её имени зарегистрировал несколько сим-карт, а также создал аккаунты в мессенджере «Телеграм». Позже доступ к этим профилям пскович продал неустановленным лицам.

Уголовное дело по материалам УФСБ России по Псковской области возбуждено УМВД России по Псковской области по п. «а, в» ч. 3 ст. 272.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору).