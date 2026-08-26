Спрос на кадровых специалистов упал почти на 30% за два года

Число вакансий для HR-специалистов за последние два года снизилось на 29%, а количество резюме выросло на 41%, заявила HR-директор агентства Open Group Валерия Доманская.

«Рынок труда для кадровых специалистов стал жестче, и это надолго. Сейчас на одну позицию откликается по 9–10 кандидатов», — отметила она.

Причина не только в активном внедрении искусственного интеллекта, но, прежде всего, в том, что на фоне охлаждения деловой активности рынок перестраивается, пишут «Известия».