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Спрос на кадровых специалистов упал почти на 30% за два года

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Число вакансий для HR-специалистов за последние два года снизилось на 29%, а количество резюме выросло на 41%, заявила HR-директор агентства Open Group Валерия Доманская.

«Рынок труда для кадровых специалистов стал жестче, и это надолго. Сейчас на одну позицию откликается по 9–10 кандидатов», — отметила она.

Причина не только в активном внедрении искусственного интеллекта, но, прежде всего, в том, что на фоне охлаждения деловой активности рынок перестраивается, пишут «Известия».

«Компании сокращают HR-подразделения. Почти каждый третий кадровый специалист, по разным данным, потерял работу за последние полтора года. При этом работодатели готовы платить больше тем, кто приносит результат и владеет современными цифровыми инструментами», — подчеркнула Валерия Доманская.
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