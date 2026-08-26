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Стартует пресс-конференция о внедрении «Единой карты псковича»

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Очередная пресс-конференция начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

Совсем скоро, 1 сентября, в Псковской области планируют начать выпуск взрослой ЕКП «Псковская» и специальной детской ЕКПшки. В преддверии этого события эксперты, которые непосредственно участвовали в их разработке, а также ключевые партнеры проекта расскажут о целях внедрения этих карт в оборот, об их функционале и алгоритме оформления. 

В чём уникальность карт ЕКП «Псковская» и ЕКПшки «Псковская», и почему они выгоднее обычной банковской? Что побудило банки войти в этот проект, и насколько они готовы к старту приема заявок и выдаче карт? Не рано ли 6-летнему ребёнку иметь собственную банковскую карту? Какие цифровые сервисы и функции ЕПК сейчас находятся в стадии внедрения, а какие пока в статусе перспективных идей? Куда обращаться, чтобы оформить карту ЕКП «Псковская» или «ЕКПшку»?

На эти и многие другие вопросы ответят: 

  • Рахманов Виталий Викторович, начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области;
  • Козырева Валентина Романовна, директор Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного сопровождения»;
  • Компаниец Владимир Анатольевич, управляющий Псковским отделением Сбера
  • Наумкин Дмитрий Александрович, управляющий региональным операционным офисом «Псковский» Банка ВТБ.
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