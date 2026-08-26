Скоропостижно скончалась старший советник юстиции Псковской области Татьяна Климова

25 августа на 40-м году жизни скоропостижно скончалась старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Псковской области старший советник юстиции Татьяна Климова, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Фото: прокуратура Псковской области

Татьяна Климова посвятила службе в органах прокуратуры более 17 лет. Её профессиональный путь начался в июне 2009 года с должности помощника прокурора Холмогорского района Архангельской области. В последующем она занимала должности помощника прокурора Архангельской области по организационным вопросам и контролю исполнения.

С 2015 года Татьяна Климова продолжила службу в прокуратуре Ленинградской области, где на протяжении более 10 лет исполняла обязанности прокурора отдела кадров, помощника прокурора Ленинградской области по организационным вопросам и контролю исполнения.

Особая страница её биографии связана с работой в должности начальника отдела общего и особого делопроизводства прокуратуры Ленинградской области (2016–2026 гг.). Под её руководством была обеспечена эффективная организация общего и особого делопроизводства, архивного дела, а также строгий режим секретности и ведение секретного делопроизводства, рассказали в прокуратуре. Высокие результаты её работы неоднократно отмечались Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

За примерное исполнение служебных обязанностей приказом генерального прокурора Российской Федерации Татьяна Климова награждена знаком отличия «За верность закону» II степени и медалью «300 лет прокуратуре России».

«В июле 2026 года в связи с переездом по семейным обстоятельствам она приступила к службе в прокуратуре Псковской области. За непродолжительный, но яркий период работы Татьяна Климова проявила себя как высококвалифицированный специалист, принципиальный и чуткий руководитель, завоевав заслуженный авторитет и глубокое уважение коллег», - поделились в ведомстве.

Коллектив прокуратуры Псковской области выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Татьяны Климовой.