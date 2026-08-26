В Дедовичах мужчину заключили под стражу после смертельного избиения знакомого

Дедовичский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Дедовичский районный суд

По версии следствия, вечером 22 августа 2026 года в поселке Дедовичи обвиняемый вместе со знакомым распивал спиртные напитки. Во время возникшей между мужчинами ссоры он нанес потерпевшему несколько ударов кулаками по голове.

В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался ночью 23 августа в автомобиле скорой помощи.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Постановлением суда обвиняемый заключен под стражу до 24 октября 2026 года включительно.