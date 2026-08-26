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Псковский суд подтвердил право отчима погибшего участника СВО на выплаты

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Псковский городской суд признал отчима фактическим воспитателем военнослужащего, погибшего в зоне СВО, и подтвердил его право на получение соответствующей доли страховой выплаты и единовременного пособия. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В суд обратилась супруга погибшего военнослужащего. Она просила признать отчима мужа не приобретшим права на получение доли страховой суммы и единовременного пособия в связи с гибелью военнослужащего.

Как следует из материалов дела, мужчина проходил военную службу по контракту и погиб во время участия в специальной военной операции. АО «СОГАЗ» приостановило выплату соответствующих долей до установления того, имел ли отчим погибшего статус лица, которое воспитывало и содержало его не менее пяти лет.

По мнению истца, отчим фактически не занимался воспитанием и содержанием ее супруга в течение необходимого срока. Ответчик с этим не согласился и подал встречный иск.

Он указал, что состоял в браке с матерью погибшего, проживал вместе с ней и ее сыном, участвовал в изменении его фамилии и отчества, водил ребенка в детский сад, посещал родительские собрания и участвовал в школьной жизни. Кроме того, мужчина обеспечивал пасынка одеждой, питанием и другими необходимыми вещами.

Суд изучил представленные сторонами доказательства и показания свидетелей и пришел к выводу, что отчим фактически выполнял функции родителя на протяжении не менее пяти лет.

В удовлетворении первоначального иска суд отказал, встречный иск отчима удовлетворил.

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